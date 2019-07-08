РФ готова вложить до 90 миллиардов рублей в искусственный интеллект

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в понедельник, 8 июля, в ходе международной промышленной выстави «Иннопром» в Екатеринбурге отметил, что россияне много говорят об искусственном интеллекте, но сами до конца не понимают, что это такое. По его словам, отсутствуют принятые на государственном уровне стандарты, поэтому в каждой корпоративной структуре по-своему представляют, что такое искусственный интеллект.

Глава Минпромторга ​​​​​​добавил, что к октябрю 2019 года стране необходимо определиться с тем, какой есть потенциал у искусственного интеллекта, прийти к общему знаменателю и установить бюджет до 2024 года. Москва планирует вложить около 90 миллиардов рублей в искусственный интеллект.