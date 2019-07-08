Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков по приглашению швейцарского коллеги Ули Маурера прилетит в страну во вторник, 9 июля. По информации аппарата президента Киргизии, Жээнбеков пробудет в Швейцарии до четверга, 11 июля, передает РИА Новости.

Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков​​​ отметил, что Жээнбеков встретится с президентом Швейцарии, председателями Национального совета Федерального собрания и Национального банка страны. По его словам, обсудят продвижение двусторонних отношений и сделают упор на торгово-экономической и банковской сферах.

Ожидается, что после переговоров президенты подпишут документы в экономической и финансовой сферах. Сооронбай Жээнбеков также планирует встретиться с представителями крупного бизнеса Швейцарии, чтобы определить и установить приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества стран.