Гудковец Соловьев за неделю «нарисовал» более трех тысяч подписей

Оппозиционер Дмитрий Гудков старался обелить соратника и кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева, однако не смог. «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники раскрыло очередную «фабрику» подписей.

Гудков утверждал, что Соловьев честно, а главное самостоятельно собрал необходимое количество подписей избирателей. В реальности же, после третьей недели сборов удалось получить немногим больше 1,2 тысяч. Остальное собрать самому явно не получилось.

Тем временем, наставник кандидата пытается очернить других претендентов через социальные сети и Telegtam-канал. Он опубликовал фото с двумя стопками бумаги и утверждением, что одна — это реальные подписи от независимого кандидата, а вторая — напечатанная от «провласного спойлера». Доказательств же, кому что принадлежит, не последовало.

«Оппозиционер и Ко» пообещали завалить обращениями столичную избирательную комиссию, прокуратуру и Следственный комитет, не забывая при этом пугать оппонентов «уголовкой» за якобы подделку. Стоит отметить, что подобные заявления прозвучали не только от Гудкова, но и самого Соловьева и второго протеже — Дмитрия Клочкова.

«Самый чистый кандидат» Соловьев ранее и вовсе пытался хайпануть на больном ребенке Анастасии Шевченко, которая пребывает под домашним арестом из-за участия в организации, признанной нежелательной в России.

Что касается нарисованных подписей, то уже многих сторонников «оппозиции» уличили в нечестной игре. На «фабрике по рисованию» попался сам Гудков, другой претендент Илья Яшин и скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Сотрудники правоохранительных органов проверяют заявления, которые также продублированы в Московскую избирательную комиссию.