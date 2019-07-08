Хамское отношение оппозиции к волонтерам подкосило избирательную кампанию в МГД

Избирательная кампания в Московскую городскую думу была провалена кандидатами от оппозиции – сторонникам блогера Алексея Навального, которые своими интригами, жадностью, жестокостью и шпиономанией разогнали всех сторонников и волонтеров. Об этом в понедельник пишет информационное агентство Nation News.

После того, как стало очевидным, что кампания по сбору подписей в пользу независимых кандидатов из числа представителей оппозиции потерпела полное фиаско, бывшие члены их команд начали рассказывать всю правду о своих бывших политических кумирах и их махинациях.

Сами оппозиционеры, которые пытались пробраться в московский парламент, пользуясь поддержкой Навального, не видят в провале своей вины, а по привычке сваливают ответственность на всех подряд: на мэрию, которая якобы мешала им, продвигая своих кандидатов; на провокаторов, которые сорвали им «день подписей»; на разъехавшихся в отпуска москвичей, из-за которых столица пустует; ну и конечно же на якобы пробравшихся в их штабы подставных сборщиков и «мурзилок».

При этом сторонники Навального, выискивая соринки в чужих глазах – особенно у мэра Москвы Сергея Собянина, не замечают бревен у себя в глазах, то есть не желают признать, что зачастую они сами – Яшины, Миловы, Соболи и иже с ними – стали виновниками своих проблем. Именно они своим пакостным отношением к волонтерам и сторонникам, устроив у себя в штабах «гестапо» и «шпиономанию», пытаясь сэкономить на оплате труда по сбору подписей в свою собственную поддержку, а также надменностью, грубостью, запугиванием и тотальной подозрительностью разогнали тех немногих, кто на них работал. И теперь обиженные люди готовы раскрыть подробности провалившейся избирательной кампании этих горе-политиков.

Например про Илью Яшина рассказывают, что он, разъезжая по Москве на Мерсседесе и платящий за популярность в социальных сетях, очень плохо относился к сборщикам подписей. Он воспринимал их как дешевую рабочую силу и не считал нужным достойно оплачивать их тяжелый труд, и как-то поощрять за поддержку своей кандидатуры. Об этом бывшие волонтеры штаба Яшина рассказывают в видеороликах, которые можно посмотреть на YouTube.

Например, молодой человек по имени Евгений рассказал о полной неразберихе с контактами, по которым ему нужно было собирать подписи в поддержку Яшина, а также о том, как мало он получал за эту неблагодарную работу.

«С контактами происходила постоянная неразбериха: люди часто грубо разговаривали, посылали на «три буквы» и говорили, что «Яшин уже надоел с этими подписями». Все это выглядело очень глупо, а в конце дня я получал всего 425 рублей, хотя надеялся подработать на выборах. Все это мне не понравилось», - отметил он.

При этом Евгений уточняет, что все равно планировал продолжать поддерживать своего кандидата, но в какой-то момент ему просто сказали больше не приходить.

Все бывшие члены команды Яшина отмечают финансовые сложности, задержки оплаты и выплаты «из-под полы». Каким-то образом в поддержку Яшина все-таки было собрано какое-то число подписей, а недостающие он просто подделал, вместе с другим кандидатом в МГД – Дмитрием Гудковым. Но в результате оказалось, что все было напрасно, так как в шапке опросных листов была допущена ошибка – не указано в каком городе находится избирательный участок Яшина, и все с таким трудом полученные «автографы» могут быть забракованы.

Еще один независимый кандидат от оппозиции Владимир Милов устроил в своем штабе настоящее «гестапо», при этом на публику он рассказывал о каком-то фантастическом количестве собранных в свою поддержку подписей – о 10 тысячах. Правда, 6 июня неожиданно выяснилось, что на предварительной стадии проверки чуть ли не половина от этого числа была забракована. В наличии оказалось лишь 5 150 подписей, при минимально необходимом количестве в 5 273 штуки. При этом, как отмечается, дополнительные подписи все же были, но волонтеры не заверили их у нотариусов, поэтому Милов просто не стал ничего подавать в избирком.

По мнению помощника Милова – публициста и блогера Кирилла Шулика, которого привлекли к работе по проверке подписей в штабе Милова, причиной провала его кандидата стало слабое финансирование и недостаток людей. В то же время, сборщики подписей и волонтеры рассказывают совсем другое – их в штабе Милова якобы постоянно запугивали, выискивая в их рядах «мурзилок» и шпионов. Можно предположить, что блогер, в своем желании сделать все идеально, просто затерроризировал свою команду и разогнал штаб. Но возможно, причиной неудачи стало то, что Милов просто непопулярный политик, он не смог собрать честные подписи в свою поддержку, а сдавать в избирком поддельные подписи побоялся.

Еще одна с треском провалившаяся избирательную кампания принадлежала стороннице Навального – Любови Соболь. Она, постоянно заявляя на публике о своей открытости и честности, разоблачая «грязные методы» своих конкурентов, как выяснилось, сама не прочь ими воспользоваться. Сторонники ее штаба рассказывают, что были разочарованы ее ханжеством, лицемерием и странными махинациями с подписями.

По словам координатора сборщиков подписей в Пресненском районе Арсения, работа в штабе Соболь была тяжелой и неблагодарной – сторонница Навального была уверена в желании волонтеров полностью посвятить себя сбору подписей за нее, и эксплуатировала их направо и налево. Люди работали сверхурочно, по 12 часов в день и все равно выслушивали от своего кандидата упреки и подозрения. Решающим моментом стала «фекальная провокация» 22 июня, после которой многие сборщики заявили, что больше не хотят работать на Соболь. Также свою роль сыграли странные махинации с подписными листами, которые увозились из штаба домой к кандидату, и учет которых был совершенно непрозрачен.

По итогам первого этапа избирательной кампании в Московскую городскую думу можно отчетливо видеть, что у сторонников Навального не вышло «въехать в рай на чужом горбу», как они не старались. Москвичам не понравились их ханжество, лицемерие и скотское отношение, даже подававшиеся под соусом оппозиции.