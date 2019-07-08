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 Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей
ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

 Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

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14:40   8 Июля 2019
Россия

Козак заявил, что по числу патентных заявок на изобретения РФ занимает 10 место в мире

Козак заявил, что по числу патентных заявок на изобретения РФ занимает 10 место в мире

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак в ходе форума «Иннопром» в Екатеринбурге заявил, что главное конкурентное преимущество России - это люди. Его слова приводит в понедельник, 8 июля, корреспондент ИА «Политика сегодня» с сессии «чемпионы цифровой гонки». 

«Россия всегда была богата талантами, это подтверждает более чем полуторавековая история нашей страны», — заявил заместитель главы российского правительства.

Козак также рассказал, что по количеству патентных заявок на изобретения Российская Федерация в настоящее время занимает 10 место в мире

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Автор: Алла Ларионова

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