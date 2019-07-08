«Единая Россия» предложила запретить поставку вина и воды из Грузии

Члены фракции «Единая Россия» планируют поднять вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете на денежные переводы. Эта тема будет обсуждаться в Совете палаты в Госдуме. Об этом 8 июля сообщает RT со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова.

Неверов предупредил, что присутствующие в Грузии «русофобские настроения» могут создавать угрозу для россиян. Парламентарий напомнил, что «разные бесчинствующие элементы» нападают на туристов из России, «срывая георгиевские ленточки».

Глава «Единой России» считает, что в таких условиях подобные действия недопустимы.

«Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», — заявил он.

Ранее глава России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. В Минтрансе России отмечали, что потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией составят примерно три миллиарда рублей.