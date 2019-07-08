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13:43   8 Июля 2019
Россия

Телемост Россия — Украина отменяется

Телемост Россия — Украина отменяется

Телемост между каналами Newsone и «Россия 1» отменяется, сообщили в украинской компании 8 июля.

В публикации указано, что причиной стала «массированная информационная атака» от ряда политических партий. Более того, после анонса телемарафона у здания телеканала в Киеве стартовали протестные акции, а также были «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».

«Такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», — подчеркнули в сообщении.

В Newsone напомнили, что в отмененной программе «Надо поговорить» не было бы политиков и представителей этой сферы. В телемосте должны были участвовать обычные граждане Украины и России.

«Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — указано в заявлении.

Эфир должен был состояться 12 июля в 18.00 (украинское и российское время совпадают). Однако идея не понравилась, в частности, депутатам Верховной Рады, Национальному совету журналистов Украины и партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность»

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Автор: Анна Манц
#украина #newsone #телемост #россия1

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