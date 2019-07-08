Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в понедельник, 8 июля, в ходе парламентских слушаний в Государственной думе, которые посвятили вопросам развития цифровой экономики, предложил добавить в школьную программу уроки основ информационной безопасности. По его словам, современные дети с младенчества осваивают технику​​​ и это неотъемлемая часть жизни, которую нужно дополнить знаниями о безопасности в сети.

«Как есть уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности», — сказал депутат.

Неверов считает, что помимо уроков основ информационной безопасности необходимы специальные курсы переобучения для тех, у кого не осталось работы после замены труда человека приложениями или робототехникой.