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13:24   8 Июля 2019
Россия

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в понедельник, 8 июля, в ходе парламентских слушаний в Государственной думе, которые посвятили вопросам развития цифровой экономики, предложил добавить в школьную программу уроки основ информационной безопасности. По его словам, современные дети с младенчества осваивают технику​​​ и это неотъемлемая часть жизни, которую нужно дополнить знаниями о безопасности в сети.

«Как есть уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности», — сказал депутат.

Неверов считает, что помимо уроков основ информационной безопасности необходимы специальные курсы переобучения для тех, у кого не осталось работы после замены труда человека приложениями или робототехникой. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество

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