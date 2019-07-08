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13:23   8 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что поведение ведущего «Рустави 2» недостойно грузинского народа

Песков заявил, что поведение ведущего «Рустави 2» недостойно грузинского народа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на оскорбление в адрес Москвы со стороны ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

«Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков (в Грузии — прим.). Это ни что иное как последствия нежелания или неготовности  государства с самого начала приструнить экстремистки настроенных молодчиков», — заметил официальный представитель Кремля.

Песков сообщил, что российская сторона считает случившееся неприемлемым и решительно осуждает выходку Габунии. Он также напомнил, что все руководство Грузии, в том числе президент, премьер-министр и парламент, решительно осудили слова журналиста.

«Безусловно, подобное поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, конечно же, недостойно грузинского народа», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что народ Грузии имеет очень давнюю историю, богатейшую культурную традицию. Для грузин, по его мнению, случившееся является большим позором.

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Автор: Алла Ларионова

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