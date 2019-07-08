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13:22   8 Июля 2019
Россия

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости. 

Ранее в территориальных водах России на научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, из-за которого погибли 14 моряков. Подводники изучали гидросферу, передавали в Минобороны. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский предствитель промышленности, за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. 

Журналисты задали Пескову вопрос о безопасности судоходства в Баренцевом море. 

«Не было никакой информации, которая свидетельствовала бы о наличии каких-то угроз. Соответственно, здесь нечего совершенно говорить», — ответил пресс-секретарь президента РФ. 

Также Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова одного из высокопоставленных участников траурной церемонии, который заявил, что моряки ценой своей жизни не допустили катастрофы планетарного масштаба. Пресс-секретарь отметил, что не может этого сделать, потому что не располагает информацией, «имели ли они место или нет, кто их сказал, какой представитель высокопоставленный». 

«Поэтому, наверное, нужно обращаться к этому представителю и спрашивать, что он имел в виду. Что касается реактора — вы знаете, что там никаких проблем нет, все находится в штатном состоянии, и об этом, собственно, министр обороны докладывал главе государства», — добавил Песков.

Погибшие в Баренцевом море подводники были похоронены 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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