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Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии
13:43   8 Июля 2019
Весь мир

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив с ним взаимодействие двух стран по урегулированию сирийского кризиса.

О прошедших переговорах в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассматривались вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом итогов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США 25 июня сего года», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что лидеры отметили, как важно продолжать координацию действий по линии военных ведомств.

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Также Путин и Нетаньяху договорились продолжать личные контакты, в частности, президент России пригласил израильского премьера посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве в мае 2020 года.

Натаньяху со своей стороны выразил российскому лидеру соболезнования в связи с трагической гибелью 14-ти моряков-подводников в Баренцевом море 1 июля.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #сирия #политика #весь мир

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