Губернатор Архангельской области опроверг слухи о возможной отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов намерен оставаться на своем посту до истечения полномочий. Таким образом он опроверг распространенные в СМИ слухи о своей возможной отставке.

Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Ранее РБК, ссылаясь на три близких к администрации президента источника, сообщил, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку.

«Я никуда не собираюсь, я с вами до конца положенного срока», — заявил Орлов во время еженедельного оперативного совещания.

Игорь Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. Тогда депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора Архангельской области на пять лет. Четыре года назад Орлов досрочно подал в отставку, после чего попросил у президента Путина разрешения баллотироваться вновь. Тогда глава государства назначил Орлова врио губернатора.