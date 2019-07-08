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13:03   8 Июля 2019
Россия

Губернатор Архангельской области опроверг слухи о возможной отставке

Губернатор Архангельской области опроверг слухи о возможной отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов намерен оставаться на своем посту до истечения полномочий. Таким образом он опроверг распространенные в СМИ слухи о своей возможной отставке.

Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. 

Ранее РБК, ссылаясь на три близких к администрации президента источника, сообщил, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку. 

«Я никуда не собираюсь, я с вами до конца положенного срока», — заявил Орлов во время еженедельного оперативного совещания. 

Игорь Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года. Тогда депутаты областного парламента утвердили Орлова в должности губернатора Архангельской области на пять лет. Четыре года назад Орлов досрочно подал в отставку, после чего попросил у президента Путина разрешения баллотироваться вновь. Тогда глава государства назначил Орлова врио губернатора. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество

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