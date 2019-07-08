Путин 8 июля примет главу Дагестана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 8 июля, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент примет главу Дагестана Владимира Васильева, который уже поправился и вышел на работу, передает Федеральное агентство новостей.

«Естественно, Дагестан для президента — особый регион, поэтому это такая очередная сверка часов», — объяснил представитель Кремля.

После у Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, но детали сообщат позднее, продолжил Песков. Во вторник, 9 июля, президент полетит в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в международной промышленной выставке «Иннопром», выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации, а также пообщаться со студентами Уральского федерального университета.