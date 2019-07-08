Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
13:03   8 Июля 2019
Россия

Путин 8 июля примет главу Дагестана

Путин 8 июля примет главу Дагестана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 8 июля, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент примет главу Дагестана Владимира Васильева, который уже поправился и вышел на работу, передает Федеральное агентство новостей.

«Естественно, Дагестан для президента — особый регион, поэтому это такая очередная сверка часов», — объяснил представитель Кремля. 

После у Владимира Путина состоится международный телефонный разговор, но детали сообщат позднее, продолжил Песков. Во вторник, 9 июля, президент полетит в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в международной промышленной выставке «Иннопром», выступить на втором глобальном саммите по производству и индустриализации, а также пообщаться со студентами Уральского федерального университета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...