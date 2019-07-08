Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Специалисты приступили к разбору рабочих перекрытий на Крымском мосту, сообщили в инфоцентре сооружения 8 июля. В сообщении отметили, что рабочие мосты на протяжение трех с половиной лет обеспечивали перемещение тяжелой техники и непрерывные поставки материалов на расстоянии 19 километров.

Строителям помогают водолазы, которые срезают трубы ниже линии дна. Все объекты складываются на стройплощадке, откуда их перевезут в другие регионы для помощи в строительстве новых инфраструктурных проектов.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин рассказал, что после демонтажа Крымский мост поднимется на необходимую высоту.

«Времянки» выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой», — подчеркнул он.

Первый мост, который соединил косу и остров Тузла, появился осенью 2015 года. Возведение второго и третьего строения, проложившие путь сперва до судоходного коридора в проливе, а потом до берега Керчи, закончилось через год.

«Рабочий мост-3 — самый протяженный: его длина составила более двух километров. Сооружение из 100 пролетов на 101 опоре тяжелее металлической части Эйфелевой башни в Париже: весит более 7900 тонн», — добавили в инфоцентре.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.