Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю стало известно о задержании российских граждан в Ливии. В ответ на вопрос о том, как Москва намерена реагировать на это, он заметил, что по линии Министерства иностранных дел РФ предпринимаются необходимые шаги по установлению причин задержания.

«Это вопрос к нашему внешнеполитическому ведомству», — подчеркнул Песков.

Ранее двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, являющимихся гражданами РФ, безосновательно задержали в Ливии. Ученые занимались социологическими, культурологическими и политическими исследованиями. Российских социологов обвинили во вмешательстве в выборы, которых в стране и вовсе нет, так как сейчас там идет гражданская война. Первым об этом сообщило западное агентство Bloomberg.

Ряд российских СМИ, в числе которых РБК, Forbes, ТАСС, «Взгляд» и «Известия», решили растиражировать подачу Запада, по всей видимости, чтобы заработать рейтинг на этой теме. Журналисты проигнорировали последствия, к которым это может привести.

Как рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич, с ливийскими властями в последние дни активно велись переговоры об освобождении российских граждан. Однако после утечки информации с соответствующей подачей прокуратура Ливии предъявила российским ученым официальное обвинение.