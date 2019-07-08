Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
12:51   8 Июля 2019
Россия

Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 по телефону

Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 по телефону

Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом обсуждали по телефону вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

Ранее Пескову задали вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400. 

«Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации», — заявил он. 

По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация с поставками С-400 в Анкару находится «на должной стадии». 

Ранее между Турцией и США вспыхнул конфликт из-за покупки первой новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон потребовал у Анкары отказаться от сделки и закупить комплексы американского производства Patripot. В случае не выполнения условия, Америка не исключала возможность отмены продажи Турции новейших истребителей F-35. Несмотря на все угрозы, Турция отказалась идти на уступки. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #экономика #санкции #турция #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...