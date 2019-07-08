Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 по телефону

Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом обсуждали по телефону вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее Пескову задали вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.

«Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации», — заявил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация с поставками С-400 в Анкару находится «на должной стадии».

Ранее между Турцией и США вспыхнул конфликт из-за покупки первой новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон потребовал у Анкары отказаться от сделки и закупить комплексы американского производства Patripot. В случае не выполнения условия, Америка не исключала возможность отмены продажи Турции новейших истребителей F-35. Несмотря на все угрозы, Турция отказалась идти на уступки.