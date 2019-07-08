Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

 Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей
ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

 Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля
Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии
Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

 Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей
ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

 Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля
Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии
14:44   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за планов украинского канала Newsone провести телемост с Россией. Собственник и сотрудники телеканала вызваны на допрос. Об этом заявил глава ведомства Игорь Луценко в понедельник, 8 июля.

Ранее NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом «Россия 1» из-за угроз физической расправы и протестных акций. По словам Луценко, дело возбуждено из-за «предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».

На странице в Facebook он написал, что все причастные — от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос.

«Готовится представление в суд об аресте активов», — подчеркнул генпрокурор.  

Эфир должен был состояться 12 июля в 18.00 (украинское и российское время совпадают). Однако идея не понравилась, в частности, депутатам Верховной РадыНациональному совету журналистов Украины и партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#украина #генпрокуратура #дело #newsone #телемост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...