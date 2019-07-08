ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за планов украинского канала Newsone провести телемост с Россией. Собственник и сотрудники телеканала вызваны на допрос. Об этом заявил глава ведомства Игорь Луценко в понедельник, 8 июля.

Ранее NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом «Россия 1» из-за угроз физической расправы и протестных акций. По словам Луценко, дело возбуждено из-за «предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины».

На странице в Facebook он написал, что все причастные — от владельца телеканала до ведущего, который обнародовал анонс — вызваны на допрос.

«Готовится представление в суд об аресте активов», — подчеркнул генпрокурор.

Эфир должен был состояться 12 июля в 18.00 (украинское и российское время совпадают). Однако идея не понравилась, в частности, депутатам Верховной Рады, Национальному совету журналистов Украины и партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».