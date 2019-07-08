Захарова связала инцидент на «Рустави-2» с кампанией Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инцидент с оскорблениями президента РФ в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» связан с экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили.

Накануне телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского лидера. Пользователи соцсетей массово осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут обостриться сильнее. Глава «Рустави-2» Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и отметил, что разделяет позицию телеведущего.

Высказывания Габунии осудили грузинские президент и премьер, МИД страны расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

«У Саакашвили началась предвыборная кампания... Всеми путями он будет прорываться к власти. Жёстко, цинично, любой ценой. Рустави-2 - инструмент его политики», — уверена Захарова.

На странице в Facebook официальный представитель МИД предположила, что основой информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес российского руководства на грузинском ТВ. По словам ведомства, они расцениваются как открытая провокация радикальных сил Грузии.