Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Вчерашнее провокационное «послание» грузинского телеведущего канала «Рустави-2» Георгия Габуния явно не глупость местного «патриота».

Но, конечно, грузинские власти будут делать упор именно на это. Между тем, гнусный выпад ведущего походит на хорошо спланированную провокацию, имеющей конечной целью развитие политического кризиса в стране и «закрепление» итогов провокационных действий против российской делегации несколькими неделями ранее, которые уже привели к отставке главы грузинского парламента.

Официальная реакция Грузии

Уже в тот же вечер, когда Габуния произнес свой очередной, ставший ТОП-темой, «поскриптум», перед зданием канала «Рустави-2» начали собираться разгневанные местные жители. Даже повернутым на патриотизме гражданам республики (а тем более умеренным «патриотам», коих в стране абсолютное большинство) было понятно, что очередной выпад против России со стороны саакашвилевского канала направлен, в первую очередь, не против Москвы, а против стабильности внутри собственно Грузии.

Лучше всего об этом сказал мэр Тбилиси, бывший футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе, заявивший, что сказанное Габунией было не просто открытой провокацией, а «завуалированной под патриотизм и враждебной по отношению к собственной стране» попыткой дестабилизации. Примерно в том же ключе высказался и премьер-министра страны Мамука Бахтадзе:

«То, что мы увидели в эфире «Рустави-2» — ничто иное, как омерзительный провокационный акт и попытка дестабилизации в стране. Это абсолютно недопустимо».

Между тем, это всего лишь слова, которые не будут иметь никаких юридических последствий. А здесь нужны именно такие последствия, которые смогут предотвратить подобные провокации в будущем.

Можно ли его посадить?

Автор специально утром проштудировал уголовный кодекс Грузии и был поражен. Текст Габунии при всей его мерзости почти полностью не подпадает под действие действующего грузинского законодательства. Очень похоже, что каждую его фразу вычитывал юрист и убрал из текста все, что могло бы подвести автора под уголовное преследование на родине.

В УК европейских стран и практически всех стран постсоветского пространства есть статья «оскорбление» (или схожая), согласно которой за публичное оскорбление можно не только заплатить штраф, но и попасть за решетку (по УК РФ до одного года). А если это было сделано с использованием служебного положения, что в случае Габунии очевидно, то и до 3 лет, которые бы Георгий с учетом отягчающих обстоятельств в России получил бы вне всякого сомнения. Причем, завести дело на подозреваемого могут не только по заявлению пострадавшей стороны, но и по факту.

В грузинском УК такой статьи просто нет. Вернее, ее пытаются ввести еще с 2016 года, но пока до этого у грузинских парламентариев так и «не дошли руки».

То же самое касается и разжигания национальной ненависти, о которой в своем обращении сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Все прекрасно понимают, что это самое разжигание там безусловно есть. Более того, ради этого вся провокация и задумана, но с юридической точки зрения, это увы недоказуемо.

Единственной статьей УК Грузии, которую можно было бы инкриминировать Габунии является Статья 144:

Унижающее или нечеловеческое обращение

1. Унижение … причиняющее ему (лица) сильную физическую, психическую боль или моральные страдания, - наказываются штрафом, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

При чем, то же деяние, совершенное с использованием служебного положения и с отягощающими обстоятельствами (с посягательством на равноправие граждан по этническим, религиозным и другим признакам) наказывается уже сроком до шести лет, штрафом и запретом занимать соответствующую должность сроком до пяти лет.

Но она может быть применена только в случае обращения пострадавшей стороны, до которого президент России, конечно, не опустится. И авторы провокации это прекрасно понимали.

Это не случайность

Итак, мы видим, что слова Георгии Габунии, это не просто эмоциональное спонтанное высказывание «не в меру патриотичного грузина», а вполне продуманная грязная и максимально оскорбительная для России и ее президента провокация, причем, озвучившего ее спикера, авторы изначально попытались максимально обезопасить от уголовного преследования.

Да и момент ее вброса был выбран отнюдь не случайно, а приурочен к началу действия запрета полетов в Грузию для российских и грузинских авиаперевозчиков, а также рекомендации российским туристам не посещать эту негостеприимную и опасную для них страну.

Те, кто все это задумывал, понимали, что простые извинения Россию не удовлетворят, а официальные грузинские власти ничего не смогут сделать с использованием юридических норм грузинского законодательства. А любое их действие, предпринятое для наказания Габунии, будет сигналом к новым массовым акциям протеста в Тбилиси, которые, после скандала с российской делегацией в стенах грузинского парламента постепенно стали затухать. Собственно, именно этого грузинская «оппозиция», которой и принадлежит канал «Рустави-2» и ждет. Именно для этого все это и задумывалось.

А если это не сработает, то будет придумано что-то другое. А значит, продолжение следует.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.