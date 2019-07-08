Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

 Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей
ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

 Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля
Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии
Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

Медведев считает, что всероссийская диспансеризация предупредит опасные болезни

 Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей

Ущерб клиентов «Росгосстраха» в Иркутской области превысил 330 млн рублей
ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

ГП Украины возбудила дело против Newsone из-за планов провести телемост с РФ

 Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля

Президент Киргизии прилетит в Швейцарию 9 июля
Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Церетели остался главенствовать в ПА ОБСЕ

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии

Путин по телефону обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия по Сирии
13:53   8 Июля 2019
Россия

Вылетевший в Берлин Boeing 737 возвращается во Внуково из-за неполадок

Вылетевший в Берлин Boeing 737 возвращается во Внуково из-за неполадок

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 авиакомпании Utair возвращается в аэропорт «Внуково». Причина — неисправность в работе системы кондиционирования. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Отмечается, что самолет уже зашел в столичную зону управления полетами.

«Boeing 737 сообщением Москва-Берлин развернулся над Каунасом из-за неполадок в системе кондиционирования», — заявил собеседник агентства. 

Ранее самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Братске из-за смерти пассажирки на борту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...