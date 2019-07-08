Вылетевший в Берлин Boeing 737 возвращается во Внуково из-за неполадок

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 авиакомпании Utair возвращается в аэропорт «Внуково». Причина — неисправность в работе системы кондиционирования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Отмечается, что самолет уже зашел в столичную зону управления полетами.

«Boeing 737 сообщением Москва-Берлин развернулся над Каунасом из-за неполадок в системе кондиционирования», — заявил собеседник агентства.

Ранее самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Братске из-за смерти пассажирки на борту.