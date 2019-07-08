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12:49   8 Июля 2019
Россия

Беглов поручил проверить систему петербургской канализации

Беглов поручил проверить систему петербургской канализации

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в понедельник, 8 июля, вместе с членами городского правительства обсудил развитие транспортной системы, состояние канализации, а также проектирование и строительство объектов недвижимости.

В Смольном состоялось заседание малого правительства под председательством Беглова. На повестке дня — выполнение государственной программы «Развитие транспортной системы Петербурга» за 2018-2019 года, осуществление закупок для нужд города в первой половине 2019 года и проектирование объектов недвижимости, передает информационное агентство «Невские новости».

По словам Беглова, некоторые районы города подтопило после проливных дождей, поэтому необходимо проверить канализационную систему Петербурга и устранить недочеты. Систему необходимо модернизировать, потому что ее спроектировали еще в 1980-е годы, а сейчас она не справляется с водными потоками.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество

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