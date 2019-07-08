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12:53   8 Июля 2019
Россия

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

Такое заявление глава украинского государства сделал сделал в видеоборащении в Facebook. По его словам, в саммите также должны поучаствовать Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

В Кремле уже отреагировали на такую инициативу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят предложение. Он отметил, что нужно понять, есть ли у такого диалога перспективы.

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Автор: Арсений Аскольский

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