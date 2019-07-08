Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил о начале процедуры передачи Киевом в Нидерланды уголовного дела по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.

Об этом чиновник написал в понедельник 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания Boeing-777 рейса МН17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины», - сообщил он.

Судебное разбирательство, по словам Петухова, начнется 9 марта 2020 года, и тогда соглашение о сотрудничестве между Украиной и Нидерландами станет «еще важнее».

Напомним: авиакатастрофа с малайзийским «Боингом», выполнявшим рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2017 года над территорией Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета в момент крушения, погибли. Киев немедленно обвинил в произошедшем донецких ополченцев. Те в ответ заявил, что не имели средств, чтобы сбить воздушное судно на такой высоте. Российская сторона полагает, что лайнер был сбит украинской ракетой еще советского производства.