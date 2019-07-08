Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

Строители начали демонтаж рабочих мостов в Керченском проливе

 Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности

Депутат предложил обучать школьников основам информационной безопасности
Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР
Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

Гнусный пасквиль Габунии угрожает стабильности Грузии

 Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17
13:01   8 Июля 2019
Весь мир

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил о начале процедуры передачи Киевом в Нидерланды уголовного дела по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.

Об этом чиновник написал в понедельник 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания Boeing-777 рейса МН17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины», - сообщил он.

Судебное разбирательство, по словам Петухова, начнется 9 марта 2020 года, и тогда соглашение о сотрудничестве между Украиной и Нидерландами станет «еще важнее».

Украина начала передавать Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Напомним: авиакатастрофа с малайзийским «Боингом», выполнявшим рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2017 года над территорией Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту самолета в момент крушения, погибли. Киев немедленно обвинил в произошедшем донецких ополченцев. Те в ответ заявил, что не имели средств, чтобы сбить воздушное судно на такой высоте. Российская сторона полагает, что лайнер был сбит украинской ракетой еще советского производства.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #происшествия #чп #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...