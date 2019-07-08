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12:40   8 Июля 2019
Россия

На участие в проекте  «международная корпорация Экспорт» уже подано 867 заявок

На участие в проекте  «международная корпорация Экспорт» уже подано 867 заявок

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге заявил, что к сегодняшнему дню подано уже 867 заявок на участие в проекте «международная корпорация Экспорт». Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По его словам, летом прошлого года, когда формировали правила проекта, планировалось, что будет 25 участников. Козак добавил, что когда модель начала формироваться, он настоял на цифре до 250 участников. 

«К концу лета потенциальные участники проекта будут отобраны. Окончательно получат подтверждение после того, как будут заключены кредитные соглашения с банками», — заметил вице-премьер.

Козак отметил, что 867 предпринимателей взялись за решение задач по повышению конкурентоспособности своей продукции.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика

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