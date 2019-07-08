Летевший в Якутск самолет экстренно сел в Братске из-за смерти пассажирки

Пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Новосибирска в Якутск, из-за чего борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска.

Об этом в понедельник сообщает РИА Новости, приводя информацию своего источника в международном аэропорту «Якутск». При этом отмечается, что ЧП произошло накануне – в воскресенье 7 июля.

«Женщина во время полета пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. К сожалению, она скончалась еще до приземления воздушного судна. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку», - рассказал представитель аэропорта.

Также он добавил, что, по предварительным данным, речь идет о жительнице Таджикистана, которая летела в Якутск к родственникам.

В прокуратуре города Братск подтвердили информацию о сердечном приступе у пассажирки самолета, совершившего экстренную посадку в их аэропорту.