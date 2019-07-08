Бюст космонавта Севастьянова установят в аэропорту Сочи в 2019 году
Представитель сочинского аэропорта в понедельник, 8 июля, сообщил, что бюст космонавта Виталия Севастьянова установят в воздушной гавани в 2019 году. По его словам, скульптура украсит летний дворик, который разместили в зоне вылета пассажиров. Бюст Севастьянова подарил аэропорту автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков.
Изготовит монумент российский скульптор и народный художник РФ Салават Щербаков. Имя Виталия Севастьянова присвоили международному аэропорту Сочи в рамках проекта «Великие имена России». Установка скульптуры — один из первых шагов реализации проекта непосредственно в аэропорту.
Подведены итоги народного голосования за новые имена аэропортов России. Кубань сделала свой выбор: в Краснодаре это Екатерина II, в Сочи — космонавт Виталий Севастьянов, в Анапе — летчик-испытатель Владимир Коккинаки. Эти люди творили историю. Спасибо всем, кто отдал свой голос! pic.twitter.com/K4dNsxPWG9— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 5 декабря 2018 г.