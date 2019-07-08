Россияне перестали экономить на развлечениях и отдыхе

Исследовательская компания Nielsen выяснила, что доля россиян, вынужденных экономить на одежде, отдыхе и развлечениях во втором квартале текущего года снизилась на два процентных пункта — до 67%. При этом свободные средства имеются у 76% жителей РФ.

На покупку новой одежды потратить средства планируют 37% опрошенных, увеличит расходы на отпуск 31% россиян, а 20% готовы потратиться на развлечения вне дома. Показатели выросли во всех категориях по сравнению с началом года: на четыре, один и пять процентных пунктов соответственно.

Кроме того, индекс потребительского доверия вырос впервые за 2019 год. По сравнению с первым кварталом он увеличился на семь пунктов, но оказался на один пункт ниже, чем во втором квартале 2018 года.