Козак рассказал о подготовке закона о защите инвестиций

Вице-премьер Дмитрий Козак на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал о подготовке закона о защите инвестиций. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По его словам, закон до сих пор не вышел, так как элементы прозрачности и непредсказуемости, о которых так просит бизнес, до сих пор четко и внятно не сформулированы. Козак заметил, что необходимо, чтобы любые регуляторные меры не могли немедленно вступать в действие.