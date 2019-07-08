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12:27   8 Июля 2019
Россия

Козак рассказал о подготовке закона о защите инвестиций

Козак рассказал о подготовке закона о защите инвестиций

Вице-премьер Дмитрий Козак на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал о подготовке закона о защите инвестиций. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По его словам, закон до сих пор не вышел, так как элементы прозрачности и непредсказуемости, о которых так просит бизнес, до сих пор четко и внятно не сформулированы. Козак заметил, что необходимо, чтобы любые регуляторные меры не могли немедленно вступать в действие. 

«Когда государство говорит : «Мамой клянемся ,что так делать не будем!», а потом что что-то потихоньку делаем. Нужен механизм, чтобы такого избежать», — подчеркнул вице-премьер.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #политика

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