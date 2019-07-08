Глава Свердловской области попросил «серьезных преференций» для заводов Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке Иннопром-2019 в Екатеринбурге попросил «серьезных преференций» для уральских заводов.

«Проблема: 33 процента предприятий выпускают гражданскую продукцию. Через 4–5 лет гособоронзаказ закончится. Если сейчас не окажется помощь, мы утратим существующие наработки в гражданской продукции. <…> Нужны серьезные преференции для реализации указа президента, составить перечень стратегической продукции и установить госзаказ. Это сделать нужно обязательно в течение четырех-пяти лет. Уверен, что все предприятия полностью меня поддержат. Подчеркиваю: защита производителя, а не рынка — это задача государства».

Региональным производителям есть, чем гордиться, подчеркнул Куйвашев. Например, Уралвагонзавод «шикарный трамвай выпускает» и изотопы для проектов «Светлый город», Уральский оптикомехнический завод — оборудование для перинатальных центров. Поэтому вопрос поддержки предприятий принципиален, считает Куйвашев.