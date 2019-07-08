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12:16   8 Июля 2019
Россия

Глава Свердловской области попросил «серьезных преференций» для заводов Урала

Глава Свердловской области попросил «серьезных преференций» для заводов Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке Иннопром-2019 в Екатеринбурге попросил «серьезных преференций» для уральских заводов.

«Проблема: 33 процента предприятий выпускают гражданскую продукцию. Через  4–5 лет гособоронзаказ закончится. Если сейчас не окажется помощь, мы утратим существующие наработки в гражданской продукции. <…> Нужны серьезные преференции для реализации указа президента, составить перечень стратегической продукции и установить госзаказ. Это сделать нужно обязательно в течение четырех-пяти лет.  Уверен, что все предприятия полностью меня поддержат. Подчеркиваю: защита производителя, а не рынка  — это задача государства».

Региональным производителям есть, чем гордиться, подчеркнул Куйвашев. Например, Уралвагонзавод «шикарный трамвай выпускает» и изотопы для проектов «Светлый город», Уральский оптикомехнический завод  — оборудование для перинатальных центров. Поэтому вопрос поддержки предприятий принципиален, считает Куйвашев.

Глава Свердловской области попросил «серьезных преференций» для заводов Урала

«Найдите мне хоть одно госпредприятие в Китае, которое ездит на немецких автомобилях. Только на своих, пусть они по качеству уступают. И нам надо делать то же самое. Если мы хотим сохранить способное предприятие, которое будет выпускать оборонную продукцию, но и развивать гражданскую».

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Автор: Олег Королев

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