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12:14   8 Июля 2019
Россия

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте. Об этом 8 июля сообщается на официальном сайте российского банка. 

Максимальная базовая ставка по вкладу «Сохраняй» теперь составит 5,05%. В случае, если клиент выберет ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, она будет составлять 5,44%. Максимальная ставка по рублевому вкладу ранее составляла 5,75% при открытии счета в режиме онлайн. 

Что касается максимальной базовой ставки по долларовым вкладам, после понижения она составляет 1,35%. Капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Клиент сможет получить такую ставку, если откроет вклад на сумму 20 тысяч долларов на срок один-два года. При этом раньше максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%. 

Центробанк впервые в этом году (в июне) снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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