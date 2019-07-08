Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте. Об этом 8 июля сообщается на официальном сайте российского банка.

Максимальная базовая ставка по вкладу «Сохраняй» теперь составит 5,05%. В случае, если клиент выберет ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, она будет составлять 5,44%. Максимальная ставка по рублевому вкладу ранее составляла 5,75% при открытии счета в режиме онлайн.

Что касается максимальной базовой ставки по долларовым вкладам, после понижения она составляет 1,35%. Капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Клиент сможет получить такую ставку, если откроет вклад на сумму 20 тысяч долларов на срок один-два года. При этом раньше максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%.

Центробанк впервые в этом году (в июне) снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.