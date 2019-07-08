Большинство россиян поддерживают официальную регистрацию брака

Большинство россиян (77%) по-прежнему поддерживают необходимость официальной регистрации брака, как и два года назад (78% в 2017 году). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты исследования показали, что такая точка зрения наиболее актуальна среди людей старше 60 лет (84%). Аналогичное мнение поддерживают еще 11% опрошенных, но не считают при этом регистрацию брака обязательной.

Среди тех, кто так считает, в основном молодежь от 18 до 24 лет (17%) и 18% людей от 25 до 34 лет. За минувшие два года оптимальный возраст заключения брака не изменился: для большинства женщин — 24 года , а для мужчин — 27 лет.