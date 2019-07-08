МИД РФ назвал выходку грузинского ведущего с «Рустави 2» беспрецедентно низкой

Российское министерство иностранных дел прокомментировало инцидент с грузинским телеведущим с канала «Рустави 2», который в начале программы нецензурно высказался в адрес руководства России. Документ опубликовали на сайте ведомства 8 июля.

«Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави-2», — указано в публикации.

Дипломаты расценили это как «еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил», которая направлена против отношений государств.

«Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что руководство Грузии не обошло стороной ситуацию, как это было 20 июня, когда на российскую делегацию напали.

«Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», — отметили в МИД.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 июля генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о приостановке работы из-за громкого скандала: ведущий Георгий Габуния начал воскресную программу «Постскриптум» с неконструктивной критики в адрес российского руководства.

Зрители решительно осудили поступок ведущего и пошли митинговать у здания телекомпании. Гендиректор отметил, что не приемлет подобного в эфире, однако разделяет позицию сотрудника. Митингующие же закидали «Рустави 2» яйцами и потребовали увольнения виновника резонанса, а также Гварамии. Утром понедельника вещание возобновили.

Помимо этого, высказывания Габунии резко осудили грузинские президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и бывший глава министерства иностранных дел Михаил Джанелидзе.