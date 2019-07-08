Власти Москвы предупредили горожан о мошенничестве в платных медцентрах

Недобросовестные медицинские центры все чаще пытаются навязать платные услуги москвичам. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи стали чаще жаловаться на участившиеся звонки из коммерческих медицинских центров, сотрудники которых, ссылаясь на программу «Здоровая Москва», приглашают жителей столицы пройти платное обследование.

«Департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта можно будет пройти совершенно бесплатно», — сказано в сообщении.

Отдельно указывается, что при необходимости коммерческие медцентры направляют жителей на платные процедуры, а врачи в павильонах «Здоровая Москвы» — к профильному специалисту в поликлинику.

Агенство напоминает, в парках Москвы открыто 46 павильонов «Здоровая Москва», которые будут работать все лето с 8:00 до 22:00. Жителям города доступны бесплатные услуги по сдаче анализа крови, ЭКГ, УЗИ. Кроме этого, по спецрасписанию в выходные работают мобильные флюорографы.