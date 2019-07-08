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11:59   8 Июля 2019
Весь мир

Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Сегодня мы преодолели (уровень обогащения — прим.ред.) 3,67 процента»,  — приводит информационное агентство IRNA его слова.

Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, так как государства-члены СВПД в течении 60 дней дней не выполнили требования руководства страны в части, которая касается иранских экономических интересов. В связи с этим Иран заявил о старте процесса обогащения урана на уровне выше 3,67%, который и предусмотрен ядерной сделкой.

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Автор: Алла Ларионова
#иран #свпд #обогащение урана

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