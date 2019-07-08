Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

«Сегодня мы преодолели (уровень обогащения — прим.ред.) 3,67 процента», — приводит информационное агентство IRNA его слова.

Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, так как государства-члены СВПД в течении 60 дней дней не выполнили требования руководства страны в части, которая касается иранских экономических интересов. В связи с этим Иран заявил о старте процесса обогащения урана на уровне выше 3,67%, который и предусмотрен ядерной сделкой.