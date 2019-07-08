Додон и парламент Молдавии готовы отправить в отставку генпрокурора страны

Молдавский лидер Игорь Додон в понедельник, 8 июля, сообщил, что парламент созовет заседание во вторник для начала процедуры отстранения от должности главы генеральной прокуратуры Эдуарда Харунжена. Согласно законодательству страны, сразу после процедуры президент сможет подписать указ об отставке генпрокурора Молдавии.

По словам Додона, более месяца общество, парламент и правительство страны просили Эдуарда Харунжена «достойно уйти в отставку». Однако генеральный прокурор, которого назначили на пост «при весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах», так и не уволился.

Президент подчеркнул, что восстановление и укрепление правового государства в Молдавии — главный приоритет, поэтому любые попытки подорвать этот процесс решительно пресекут.