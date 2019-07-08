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11:48   8 Июля 2019
Россия

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Промышленная выставка «Иннопром» станет местом для демонстрации сразу двух автомобилей Aurus, рассказал глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с РИА новости 8 июля.

Первую машину в цвете «Русское золото» уже показывали на женевском автосалоне и Петербургском международном экономическом форуме. Накануне, 7 июля, эта модель заменяла иностранные люксовые бренды на турнире по гольфу Innoprom Golf Cup.

«Но будет и второй демонстрационный автомобиль. Он особенно заинтересует тех, кто интересуется разработками, которые использовались при создании машины. Салон будет разделен на две части: в одной — завершенный внешний облик, в другой — демонстрация технологических решений», — рассказал министр.

Также Мантуров отметил, что лично вносит рекомендации для совершенствования автомобиля. Они основываются на личном опыте эксплуатации. Чиновник подчеркнул, что разработчики прислушиваются к его мнению.

Aurus с разделенным салоном продемонстрируют на «Иннопроме»

Вместе с тем, представитель ведомства рассказал о розничной стоимости Aurus Senat Sedan.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — поделился он.

Десятая промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге в понедельник, 8 июля. В рамках форума состоится международный индустриальный форум GMIS, который посетит российский президент Владимир Путин. 

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Автор: Анна Манц
#минпромторг #мантуров #иннопром #aurus

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