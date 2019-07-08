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Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

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 Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода
11:53   8 Июля 2019
Весь мир

Китай завершил строительство первого марсохода

Китай завершил строительство первого марсохода

Ученые в Китае объявили о завершении строительства марсохода. Его используют для первой китайской исследовательской миссии на Марсе в 2020 году, сообщает газета Global Times. 

Отмечается, что экспедиция включает в себя полет по орбите, посадку и исследование поверхности планеты. Руководитель Лунной программы КНР Оуян Цзыюаня назвал основной задачей аппарата обнаружение возможных признаков жизни на Марсе. Кроме того, ученые должны выяснить, могжет ли планета в будущем стать пригодной для жизни людей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что астронавты скоро посетят Луну и затем доберутся до Марса.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #космос #марс #марсоход

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