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11:49   8 Июля 2019
Весь мир

Израильская армия уничтожила беспилотник, запущенный из сектора Газа

Израильская армия уничтожила беспилотник, запущенный из сектора Газа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории палестинского анклава, был сбит в понедельник армией обороны Израиля.

Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри, разместив информацию о сбитом беспилотнике в сети микроблогов Twitter.

«Некоторое время назад был замечен БПЛА, запущенный с территории сектора Газа, после чего он был сбит», - написал Эдри.

Также он отметил, что к настоящему времени аппарат передан в лабораторию для проведения экспертизы.

 

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Автор: Александр Люблинский
#израиль #беспилотник #бпла #секторгаза #армияизраиля

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