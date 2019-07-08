Израильская армия уничтожила беспилотник, запущенный из сектора Газа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории палестинского анклава, был сбит в понедельник армией обороны Израиля.

Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри, разместив информацию о сбитом беспилотнике в сети микроблогов Twitter.

«Некоторое время назад был замечен БПЛА, запущенный с территории сектора Газа, после чего он был сбит», - написал Эдри.

Также он отметил, что к настоящему времени аппарат передан в лабораторию для проведения экспертизы.