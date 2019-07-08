Израильская армия уничтожила беспилотник, запущенный из сектора Газа
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с территории палестинского анклава, был сбит в понедельник армией обороны Израиля.
Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри, разместив информацию о сбитом беспилотнике в сети микроблогов Twitter.
«Некоторое время назад был замечен БПЛА, запущенный с территории сектора Газа, после чего он был сбит», - написал Эдри.
Также он отметил, что к настоящему времени аппарат передан в лабораторию для проведения экспертизы.
#عاجل قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع #غزة حيث تم اسقاطها من قبل قوات #جيش_الدفاع وتم نقلها للفحص— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 8 июля 2019 г.