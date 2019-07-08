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11:40   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина впервые обратилась к США с просьбой продать американское оружие. Об этом 8 июля сообщил Twitter американского посольства в стране со ссылкой на временного поверенного в делах США Уильяма Тейлора. 

«Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом о покупке вооружений по программе продаж оружия за рубеж (FMS) Министерства обороны США», — заявил он. 

Он также отметил, что американская сторона начала обрабатывать запрос и напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет и реформы оборонного сектора. 

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сообщил о планах Киева закупить военную технику у Вашингтона. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #пентагон #политика #оружие #общество #весь мир

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