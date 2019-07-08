Украина обратилась к Пентагону с просьбой продать оружие

Украина впервые обратилась к США с просьбой продать американское оружие. Об этом 8 июля сообщил Twitter американского посольства в стране со ссылкой на временного поверенного в делах США Уильяма Тейлора.

«Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом о покупке вооружений по программе продаж оружия за рубеж (FMS) Министерства обороны США», — заявил он.

Он также отметил, что американская сторона начала обрабатывать запрос и напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет и реформы оборонного сектора.

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер ранее на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США сообщил о планах Киева закупить военную технику у Вашингтона.