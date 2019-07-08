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11:22   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Туристы из РФ массово отменяют брони в грузинских отелях

Туристы из РФ массово отменяют брони в грузинских отелях

Российские туристы массово отменяют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия из-за отмены авиарейсов из России. При этом местное население обеспокоено тем, как власти Грузии теперь собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из РФ. Об этом журналистам сообщила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.

«Регион Аджарии и приморский город встали перед серьезным вызовами: отменено достаточно большое количество броней. В регионе Кахетия ситуация такая же; в Кутаиси тоже, к сожалению»,- отметила она.

Квривишвили добавила, что для жителей этих регионов туризм является важнейшим, а порой и единственным источником заработка. Глава Нацагентства подчеркнула, что на этой неделе руководство намерено разработать план действий.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #туризм #грузия

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