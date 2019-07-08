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11:28   8 Июля 2019
Весь мир

Боливия готова рассмотреть новые проекты с РФ по атомной энергетике

Боливия готова рассмотреть новые проекты с РФ по атомной энергетике

Министр энергетики Боливии Рафаэль Аларкон в понедельник, 8 июля, сообщил, что Сукре рассмотрит возможность новых проектов с Москвой по атомной энергетике после строительства Центра ядерных исследований и технологий — совместного проекта двух стран. Центр оснастят реакторной и многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, установят циклотронно-радиофармакологический комплекс, возведут инженерные сооружения и различные лаборатории​​​. Инвестиции в проект превысят 300 миллионов долларов.

По словам министра, сейчас Боливия не рассматривает новые проекты с российской госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», а создание исследовательского реактора потребует время. Сукре продолжит сотрудничество с «Росатом» до 2021-2022 года, передает РИА Новости.

«Затем, когда создадим центр, мы оценим, как можно продолжить атомную тему в Боливии», — резюмировал Рафаэль Аларкон.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #боливия #атомная энергетика

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