Боливия готова рассмотреть новые проекты с РФ по атомной энергетике

Министр энергетики Боливии Рафаэль Аларкон в понедельник, 8 июля, сообщил, что Сукре рассмотрит возможность новых проектов с Москвой по атомной энергетике после строительства Центра ядерных исследований и технологий — совместного проекта двух стран. Центр оснастят реакторной и многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, установят циклотронно-радиофармакологический комплекс, возведут инженерные сооружения и различные лаборатории​​​. Инвестиции в проект превысят 300 миллионов долларов.

По словам министра, сейчас Боливия не рассматривает новые проекты с российской госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», а создание исследовательского реактора потребует время. Сукре продолжит сотрудничество с «Росатом» до 2021-2022 года, передает РИА Новости.