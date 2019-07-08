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11:27   8 Июля 2019
Весь мир

Власти Малайзии планируют отменить уголовное наказание за употребление наркотиков

Власти Малайзии планируют отменить уголовное наказание за употребление наркотиков

Правительство Малайзии намерено отменить уголовное наказание за употребление, а также хранение небольшого объема наркотиков, предназначенного для личного пользования. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад в понедельник, 8 июля.

При этом глава ведомства подчеркнул, что данная мера не означает начала движения, направленного в сторону легализации наркотиков. Министр пояснил, что наркозавизимость — это болезнь, которую надо лечить, а не наказывать за нее. По данным МВД, более половины содержащихся в тюрьмах человек употребляли наркотики.

«По этому вопросу позиция однозначная и принципиальная - Малайзия никогда не разрешит наркотики, в том числе под видом медицинских нужд», — отметил Ахмад.

В Малайзии действуют очень жесткие наказания за хранение, транспортировку и распространение наркотиков. Так, смертная казнь через повешение грозит за хранение 40 граммов кокаина, 15 граммов героина или 200 граммов марихуаны. Сейчас к высшей мере наказания приговорены 1,2 тысяч

Минувшей осенью власти ввели мораторий на смертные приговоры, заменив их пожизненным заключением.

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Автор: Арсений Аскольский
#наркотики #малайзия

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