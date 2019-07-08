Латвийский глава на инаугурации дважды принес клятву

Новый президент Латвии Эгил Левитс, который ранее работал в Суде Европейского союза, принял должностные обязанности президента и принес торжественную клятву в Сейме, сообщило агентство Sputnik Латвия 8 июля.

Однако во время клятвы о перепутал последнее слово. Левитс сказал «apzina», что с латвийского значит «сознание», вместо «sirdsapzina», то есть «совесть». Из-за этого ему пришлось дважды произнести клятву.

«Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», — исправился он.

Вступая в должность, новый президент Латвии Эгилс Левитс пообещал относиться справедливо ко всем жителям; правда, с первого раза дать клятву не удалосьhttps://t.co/y98blPSP5x — Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 8 июля 2019 г.

За Левитса проголосовало большинство депутатов латвийского парламента. Он занял место Раймонда Вейониса, который решил не идти на второй срок.