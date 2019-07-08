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11:26   8 Июля 2019
Россия

Латвийский глава на инаугурации дважды принес клятву

Латвийский глава на инаугурации дважды принес клятву

Новый президент Латвии Эгил Левитс, который ранее работал в Суде Европейского союза, принял должностные обязанности президента и принес торжественную клятву в Сейме, сообщило агентство Sputnik Латвия 8 июля.

Однако во время клятвы о перепутал последнее слово. Левитс сказал «apzina», что с латвийского значит «сознание», вместо «sirdsapzina», то есть «совесть». Из-за этого ему пришлось дважды произнести клятву.

«Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», — исправился он.

За Левитса проголосовало большинство депутатов латвийского парламента. Он занял место Раймонда Вейониса, который решил не идти на второй срок.

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Автор: Анна Манц
#латвия #инаугурация #клятва #левитс

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