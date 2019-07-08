Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что скандальное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина, может являться спланированной провокацией. Об этом сообщает в понедельник Sputnik Грузия. Каладзе не уверен, что оскорбления в прямом эфире являлись личной инициативой тележурналиста.

«Очень невзрачно выглядит попытка Нацдвижения (бывшая правящая партия – прим. ред.) представить здоровую реакцию общества как давление на СМИ», — добавил Каладзе.

По мнению мэра, это нахальство, подчеркивающее реальные цели провокации.

Накануне ночью грузинская телекомпания «Рустави 2» временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси пришли к ее зданию, негодуя в связи с заявлением Габунии. Люди требовали уволить журналиста и гендиректора канала. Вскоре телекомпания официально принесла извинения за поведение работника.