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11:09   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией

Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что скандальное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина, может являться спланированной провокацией. Об этом сообщает в понедельник Sputnik Грузия. Каладзе не уверен, что оскорбления в прямом эфире являлись личной инициативой тележурналиста.

«Очень невзрачно выглядит попытка Нацдвижения (бывшая правящая партия – прим. ред.) представить здоровую реакцию общества как давление на СМИ», — добавил Каладзе.

По мнению мэра, это нахальство, подчеркивающее реальные цели провокации.

Накануне ночью грузинская телекомпания «Рустави 2» временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси пришли к ее зданию, негодуя в связи с заявлением Габунии. Люди требовали уволить журналиста и гендиректора канала. Вскоре телекомпания официально принесла извинения за поведение работника.

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Автор: Алла Ларионова
#грузия #габуния #каладзе

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