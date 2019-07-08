Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Жители 14 населенных пунктов на юге Донецкой Народной Республики оказались отрезаны от подачи электроэнергии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Без света остаются без малого две тысячи мирных жителей.

Об этом в понедельник утром сообщает РИА Новости, приводя информацию, поступившую из администрации Новоазовского района.

«В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов без света», - говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК (совместном центре контроля и координации режима прекращения огня) сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики десять раз открывали огонь по территории республики.