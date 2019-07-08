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11:32   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Обстрел ВСУ оставил без электричества 14 населенных пунктов на юге ДНР

Жители 14 населенных пунктов на юге Донецкой Народной Республики оказались отрезаны от подачи электроэнергии в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Без света остаются без малого две тысячи мирных жителей. 

Об этом в понедельник утром сообщает РИА Новости, приводя информацию, поступившую из администрации Новоазовского района.

«В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов без света», - говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК (совместном центре контроля и координации режима прекращения огня) сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики десять раз открывали огонь по территории республики.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #всу #днр #обстрел #отключение электроэнергии

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