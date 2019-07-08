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11:20   8 Июля 2019
Россия

Ростех выделит один миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области

Ростех выделит один миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области

Ростех намерен выделить около одного миллиарда рублей Иркутской области после паводка, заявил директор госкорпорации Сергей Чемезов. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания. 

Гендиректор госкорпорации на встрече с председателем законодательного собрания региона Сергеем Сколом заявил о готовности вложить личные средства, чтобы помочь устранить наводнения, а также добавил, что среди сотрудников Ростеха также объявлен добровольный сбор средств. 

«Иркутская область – это моя Родина. Я вложу свои личные средства в восстановление родного региона. У нас в Ростехе большой коллектив, около 600 тысяч человек, мы уже разослали письмо с просьбой оказать поддержку, конечно, все добровольно», — заявил он. 

Чемезов выразил уверенность, что сможет выделить на помощь около миллиарда рублей. Собранные средства планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов. 

В Иркутской области действует режим ЧС после паводков в шести районах. В результате паводка по последним данным погибли 23 человека. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир

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