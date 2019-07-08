Ростех выделит один миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области

Ростех намерен выделить около одного миллиарда рублей Иркутской области после паводка, заявил директор госкорпорации Сергей Чемезов. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Гендиректор госкорпорации на встрече с председателем законодательного собрания региона Сергеем Сколом заявил о готовности вложить личные средства, чтобы помочь устранить наводнения, а также добавил, что среди сотрудников Ростеха также объявлен добровольный сбор средств.

«Иркутская область – это моя Родина. Я вложу свои личные средства в восстановление родного региона. У нас в Ростехе большой коллектив, около 600 тысяч человек, мы уже разослали письмо с просьбой оказать поддержку, конечно, все добровольно», — заявил он.

Чемезов выразил уверенность, что сможет выделить на помощь около миллиарда рублей. Собранные средства планируется направить на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилых домов.

В Иркутской области действует режим ЧС после паводков в шести районах. В результате паводка по последним данным погибли 23 человека.