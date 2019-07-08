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11:03   8 Июля 2019
Россия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 23-х человек. Поиски еще восьмерых ведутся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб в понедельник, 8 июля.

«В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения — 23 человека», — заявил собеседник агентства.

По его словам, еще восемь человек остаются пропавшими без вести. Напомним, режим ЧС действует в Иркутской области с июня. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генпрокуратуры. Также пострадавшим помогают военные.

По данным на утро 8 июля, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка в 110 населенных пунктах оказались подтоплены почти 11 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 234 человека.

Ранее погибшими числились 22 человека, без вести пропавшими — 11. 

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Автор: Арсений Аскольский
#жертвы #иркутская область #наводнение #чс

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