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10:47   8 Июля 2019
Россия

Вучич считает, что решить проблему Косова без США и РФ невозможно

Вучич считает, что решить проблему Косова без США и РФ невозможно

Решить проблему Косова без участия США, РФ и других международных сил невозможно. Об этом 8 июля сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Сербии Александара Вучича. 

Вучич отметил, что был бы рад, если бы можно было достичь долгосрочного мира с албанцами. 

«Это было бы важно для будущего Сербии и было бы хорошо для наших граждан», — сказал он. 

Он также отметил, что без русских, американцев и других мировых сил решить косовскую проблему крайне сложно. При этом он подчеркнул, что переговоры не могут быть продуктивными, когда одна из сторон диалога требует безусловного признания своей независимости в существующих границах. 

Вучич считает, что решить проблему Косова без США и РФ невозможно

Президенту также был задан вопрос, чем лично для него является Косово и Метохия. 

«Это [Косово] важная часть, где живут наши люди, о которых мы должны заботиться, об их безопасности, их будущем, бороться за их выживание», — указал он. 

Республику Косово в настоящий момент признают 99 стран. Против признания Косова выступают больше 60 стран, в их числе Греция, Израиль, Россия, Индия, Испания, а также Китай. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #косово #общество #весь мир

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