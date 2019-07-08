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11:03   8 Июля 2019
Ближнее зарубежье

NewsOne рассказал о телемосте между Россией и Украиной

NewsOne рассказал о телемосте между Россией и Украиной

Телеканал Украины NewsOne уверен, что выход на открытый диалог между Москвой и Киевом — это журналистский долг.

Напомним, что 12 июля в 18.00 состоится телемост между NewsOne и «Россия 1». Ведущими с российской стороны выступают Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.

Согласно данным с портала киевского телеканала, порядка 70 процентов украинцев ждут прямых политических переговоров между странами. Однако телемост «Надо поговорить» будет проходить без политиков. В нем будут участвовать обычные граждане.

«Идея телемоста «Надо поговорить» между людьми в студии NewsOne и народом России вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события», — указано в публикации.

NewsOne рассказал о телемосте между Россией и Украиной

Однако не всем так понравилась идея. Раннее ее забраковали в Верховной Раде. К депутатам присоединился и Национальный совет журналистов Украины. Глава объединения Сергей Томиленко заявил, что его соратники осуждают проведение телемоста.

«Призываем коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов», — написал он.

NewsOne рассказал о телемосте между Россией и Украиной

Партия бывшего украинского главы Петра Порошенко «Европейская солидарность» и вовсе расценила программу, как попытку повлиять на предстоящие парламентские выборы.

«Мы считаем, что проведение так называемого «телемоста» — это исключительная провокация со стороны Кремля… Цель Москвы проста — через вроде бы разговоры «о мире» завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады», — указано в заявлении.

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Автор: Анна Манц
#россия #порошенко #украина #журналисты #newsone #телемост #россия1

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