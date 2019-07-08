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10:57   8 Июля 2019
Россия

Мэр Екатеринбурга назвал возможные адреса строительства нового храма

Мэр Екатеринбурга назвал возможные адреса строительства нового храма

Место строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет определено в ходе опроса. В опросный лист будут включены две возможные площадки – на улицах Горького и Фурманова.

Об этом, выступая в понедельник на обсуждении стратегии развития города, которое проходило на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По его словам, горожанам будет предложено выбрать место строительство храма из двух площадок – на улице Фурманова и на улице Горького на месте бывшего приборостроительного завода. При этом мэр объяснил, что на третей предполагавшейся ранее площадке – на месте взорванной телебашни – уже идет строительство ледовой арены к предстоящей Универсиаде.

Ранее три указанные площадки для возведения нового храма в Екатеринбурге были определены рабочей группой, которая была сформирована при городской думе.

Храм Святой Екатерины планируется построить в Екатеринбурге к 2023 году, когда будет отмечаться 300-летний юбилей города.

Мэр Екатеринбурга назвал возможные адреса строительства нового храма

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Автор: Александр Люблинский
#екатеринбург #мэр #строительство #храм #высокинский

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